TIEMME: a Piombino attiva nuova emettitrice automatica di biglietti che consente pagamento anche con carta di credito

(FERPRESS) – Piombino, 2 APR – Nuova emettitrice automatica di biglietti e titoli di viaggio Tiemme a Piombino. E’ stata infatti completata l’attivazione della nuova macchinetta che, collocata accanto alla biglietteria di via Leonardo da Vinci, consente all’utenza del trasporto pubblico locale l’acquisto di ticket anche quando il punto vendita è chiuso al pubblico.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it