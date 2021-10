ICS: piano audace per il regolatore globale per raggiungere lo zero netto entro il 2050

(FERPRESS) – Roma, 5 OTT – L’ICS-International Chamber of Shipping ha presentato all’IMO, autorità di regolamentazione delle Nazioni Unite del settore, i piani con le misure dettagliate urgenti che i governi devono adottare per aiutare l’industria a raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2050.

A solo un mese dalla conferenza di punta sulla decarbonizzazione COP26 “Shaping the Future of Shipping”, L’ICS (che rappresenta l’80% dell’industria marittima globale) sta spingendo i governi a raddoppiare l’ambizioso attuale obiettivo dell’IMO, che è quello di ridurre le emissioni derivanti dall’industria marittima globale del 50% entro il 2050.

Pubblicato da COM il: 5/10/2021 h 13:32 - Riproduzione riservata