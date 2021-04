ICS chiede di esaminare ruolo delle MBM per decarbonizzazione shipping globale

(FERPRESS) – Roma, 21 APR – Le principali organizzazioni marittime mondiali, in vista del Summit sul clima del 22 e 23 aprile ospitato dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, hanno invitato un comunicato stampa ai leader mondiali per chiedere di esaminare con urgenza il ruolo delle misure basate sul mercato (MBM) per garantire che gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione siano raggiunti dallo shipping globale.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 21/4/2021 h 13:37 - Riproduzione riservata