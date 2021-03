ICS: bene richiesta agenzie Nazioni Unite per dare priorità ai marittimi per i vaccini Covid-19

(FERPRESS) – Roma, 26 MAR – L’ICS- International Chamber of Shipping accoglie con favore la dichiarazione congiunta firmata dai capi di cinque organismi delle Nazioni Unite che chiedono di dare la priorità ai marittimi per le vaccinazioni COVID-19. L’Organizzazione mondiale della sanità, l’Organizzazione internazionale del lavoro, l’Organizzazione marittima internazionale e gli altri organismi delle Nazioni Unite hanno rilasciato oggi una dichiarazione congiunta esortando tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a dare la priorità alla gente di mare e agli equipaggi nei loro programmi nazionali di vaccinazione COVID-19.

