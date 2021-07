Ichnusa Lines inaugura la rotta tra la Sardegna e la Corsica con tre coppie di corse giornaliere

(FERPRESS) – Roma, 2 LUG – La M/N Ichnusa partirà domani mattina sotto la guida del Comandante Adriano Peluffo dalla banchina di PIM, Piombino Industrie Marittime, dove ha terminato i lavori di refitting, per fare rotta verso Santa Teresa di Gallura in Sardegna ed entrare in linea domenica 4 luglio.

La compagnia Ichnusa Lines, brand della società Genova Trasporti Marittimi, opererà sulle Bocche di Bonifacio fino a metà ottobre con tre coppie di corse giornaliere. L’emissione dei biglietti è già disponibile online sul sito della compagnia www.ichunsalines.com e presso le biglietterie ufficiali nei porti di Santa Teresa di Gallura e Bonifacio.

