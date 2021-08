Iberdrola per il rilancio delle aree interne colpite dal sisma:  l’idrogeno verde motore della Sansepolcro-Sulmona

(FERPRESS) – Roma, 25 AGO – Iberdrola, uno dei leader mondiali dell’energia rinnovabile, ha siglato un protocollo d’intesa con AECOM, società “Fortune 500” leader mondiale nel settore delle infrastrutture, Ancitel Energia e Ambiente, società specializzata nello sviluppo sostenibile dei territori, e Cinque International, società attiva nell’implementazioni di soluzioni legate all’utilizzo di idrogeno verde, per lo sviluppo del progetto di riconversione a idrogeno verde della dorsale ferroviaria appenninica che collega Sansepolcro (Arezzo) a Sulmona (L’Aquila).

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it