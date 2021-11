Iberdrola insieme ad Arval per una mobilità elettrica semplice e conveniente. Previsti tre tipi di wallbox

(FERPRESS) – Roma, 16 NOV – La mobilità elettrica fa bene al pianeta e conviene a chi la sceglie. Iberdrola, uno dei leader mondiali dell’energia rinnovabile, ha così siglato un nuovo progetto pilota con Arval Italia, leader nel mercato italiano nel settore del noleggio a lungo termine e nelle soluzioni di mobilità sostenibile, per offrire ai clienti della compagnia francese la fornitura di stazioni di ricarica elettrica a condizioni dedicate.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it