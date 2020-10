IBE 2020: Giana (Agens) fa un affondo sul settore e sui numeri durante e dopo il lockdown (video)

(FERPRESS) – Roma, 1 OTT – “Noi abbiamo viaggiato in periodo di lockdown con il 5% del normale numero di passeggeri, ad oggi siamo ad un 50% e le prospettive nel medio termine non sono di ritorno al 100%, quindi dobbiamo rivedere il nostro modello di business e lo dobbiamo fare insieme ai nostri partner e fornitori”.

Lo ha detto Arrigo Giana, presidente di AGENS a IBE 2020.

Giana prosegue con un affondo sulla capacità delle aziende del comparto di allinearsi alle nuove direttive sanitarie e conclude con queste parole: “Dobbiamo ricreare fiducia nei confronti del trasporto per garantire la sostenibilità economica del settore e per far ricominciare a vivere le città e le grandi aree urbane”.

“Il TPL non si è mai fermato durante il lockdown e ha continuato a garantire il tessuto nervoso dei territori e lo ha fatto adempiendo al 100% a tutte le indicazioni che arrivano dalle autorità sanitarie, cosa che stiamo continuando a fare oggi che la capienza è salita all’80%. Tutte le aziende – dice ancora Giana – hanno messo in campo risorse straordinarie per riuscire ad allinearsi a ciò che le autorità sanitarie ci chiedevano e nelle statistiche europee che noi abbiamo visionato (che in Italia ancora non sono state fatte) ci dicono che il TPL ha contribuito in maniera minima alla diffusione del contagio. In Francia addirittura l’istituto superiore di Sanità indica all’1% il TPL come causa di diffusione del Covid. Proprio per questo ora dobbiamo ricreare fiducia nei confronti del TPL perchè solo così riprenderemo ad avere volumi di passeggeri adeguati alla nostra offerta da una parte per garantire la sostenibilità economica del settore ma dall’altra per far ricominciare a vivere le città e le aree urbane che senza il TPL non riprendono.

