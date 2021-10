IATA: un sondaggio in 11 mercati mostra che il più grande deterrente per i viaggi aerei sono le misure di quarantena

(FERPRESS) – Roma, 6 OTT – L’International Air Transport Association (IATA) ha riferito che i viaggiatori aerei sono sempre più frustrati dalle restrizioni di viaggio per il COVID-19: un sondaggio commissionato dalla IATA su 4.700 intervistati in 11 mercati a settembre ha dimostrato la fiducia che i rischi di COVID-19 possono essere gestiti efficacemente e che la libertà di viaggiare dovrebbe essere ripristinata.

