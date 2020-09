IATA richiede un test sistematico COVID-19 prima della partenza per ripristinare la libertà di mobilità transfrontaliera

(FERPRESS) – Roma, 23 SET – L’International Air Transport Association (IATA) ha chiesto lo sviluppo e l’implementazione di test COVID-19 rapidi, accurati, convenienti, facili da usare, scalabili e sistematici per tutti i passeggeri prima della partenza come alternativa alle misure di quarantena al fine di ristabilire la connettività aerea globale.

