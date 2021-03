IATA: la domanda di cargo aereo di gennaio 2021 torna ai livelli pre-COVID

(FERPRESS) – Roma, 3 MAR – L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i dati del gennaio 2021 per i mercati globali delle merci aviotrasportate che mostrano che la domanda di merci aviotrasportate è tornata ai livelli pre-COVID (gennaio 2019) per la prima volta dall’inizio della crisi. Anche la domanda di gennaio ha mostrato una forte crescita su base mensile rispetto ai livelli di dicembre 2020.

Poiché i confronti tra i risultati mensili del 2021 e del 2020 sono distorti dall’impatto straordinario di COVID-19, se non diversamente specificato, tutti i confronti da seguire si riferiscono a gennaio 2019, che ha seguito un modello di domanda normale.

La domanda globale, misurata in tonnellate-chilometro da carico (CTK *), è aumentata dell’1,1% rispetto a gennaio 2019 e del 3% rispetto a dicembre 2020. Tutte le regioni hanno registrato un miglioramento su base mensile della domanda di merci aviotrasportate e il Nord America e L’Africa è stata quella che ha ottenuto i risultati migliori.

Il recupero della capacità globale, misurata in tonnellate-chilometro di carico disponibile (ACTK), è stato invertito a causa di nuovi tagli di capacità sul lato passeggeri. La capacità è diminuita del 19,5% rispetto a gennaio 2019 ed è scesa del 5% rispetto a dicembre 2020, il primo calo mensile da aprile 2020.

Il contesto operativo rimane favorevole per i volumi di merci aviotrasportate:

Le condizioni nel settore manifatturiero rimangono solide nonostante i nuovi focolai di COVID-19 che hanno trascinato verso il basso la domanda dei passeggeri. L’indice PMI (Purchasing Managers ‘Index) manifatturiero globale era a 53,5 a gennaio. I risultati superiori a 50 indicano una crescita della produzione rispetto al mese precedente.

La nuova componente degli ordini di esportazione del PMI manifatturiero – un indicatore anticipatore della domanda di merci aviotrasportate – ha continuato a indicare un ulteriore miglioramento del CTK. Tuttavia, la performance della metrica è stata meno robusta rispetto al Q42020 poiché la rinascita di COVID-19 ha avuto un impatto negativo sulle attività di esportazione nei mercati emergenti. Se ciò dovesse continuare o espandersi ad altri indicatori, potrebbe pesare sulla futura crescita delle merci aviotrasportate.

Il livello delle scorte rimane relativamente basso rispetto ai volumi di vendita. Storicamente, questo ha significato che le aziende dovevano rifornire rapidamente le loro scorte, per le quali utilizzavano anche servizi di trasporto aereo di merci.

“Il traffico merci aereo è tornato ai livelli pre-crisi e questa è una buona notizia tanto necessaria per l’economia globale. Ma sebbene vi sia una forte domanda di spedizioni di merci, la nostra capacità è limitata dalla carenza di capacità di pancia normalmente fornita dagli aerei passeggeri. Questo dovrebbe essere un segno per i governi che hanno bisogno di condividere i loro piani per il riavvio in modo che l’industria abbia chiarezza in termini di quanto presto sarà possibile portare online più capacità. In tempi normali, un terzo del commercio mondiale in valore si muove per via aerea. Questo commercio di alto valore è vitale per aiutare a ripristinare le economie danneggiate da COVID, per non parlare del ruolo fondamentale che le merci aviotrasportate svolgono nella distribuzione di vaccini salvavita che devono continuare nel prossimo futuro “, ha affermato Alexandre de Juniac, Direttore generale e CEO della IATA.

