I nuovi treni della S-Bahn per Berlino e Brandeburgo sono pronti per viaggiare

(FERPRESS) – Roma, 29 DIC – Il conto alla rovescia per una nuova era della S-Bahn è iniziato. I nuovi treni della serie 483/484 sono pronti e in attesa di essere schierati.

Il primo treno lascerà il deposito alla vigilia di Capodanno e inizierà il servizio sulla linea S47 tra Spindlersfeld e Hermannstraße.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it