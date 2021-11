I mezzi Helbiz disponibili sull’app di intermodalità urbana myCicero

(FERPRESS) – Milano, 9 NOV – Helbiz (Nasdaq: HLBZ), leader nella micromobilità e il primo nel suo settore ad essere quotato al Nasdaq, annuncia una nuova partnership con myCicero, l’app per la mobilità più diffusa in Italia, con la quale è possibile pagare il parcheggio e muoversi con il trasporto pubblico locale, i treni, le lunghe percorrenze su gomma, i taxi e fra poco anche utilizzare i servizi di sharing.

