I mezzi GI.MA.TRANS per una Green Vision aziendale. Pannelli fotovoltaici e motori LNG

(FERPRESS) – Roma, 9 NOV – Da sempre la logistica fa propri criteri di economicità ed efficienza per un utilizzo più razionale delle risorse: in questo senso si motiva la scelta di molti operatori del settore di aggiornare e rinnovare periodicamente la propria flotta di automezzi con gli ultimi modelli delle case produttrici, per ottenere prestazioni equivalenti, o in qualche caso migliori, a fronte di consumi ridotti.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 9/11/2020 h 12:19 - Riproduzione riservata