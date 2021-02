I giganti dei trasporti uniscono le forze per rendere il più grande porto della Scandinavia privo di fossili

(FERPRESS) – Roma, 4 FEB – Il commercio e il trasporto merci sono fondamentali per espandere il benessere pubblico e garantire il funzionamento e lo sviluppo della società. Allo stesso tempo, il settore dei trasporti è un sistema estremamente complesso, che coinvolge diversi modi di trasporto e organizzazioni che affrontano collettivamente grandi sfide climatiche.

“Nessuna singola organizzazione o individuo possiede la chiave per affrontare le sfide che ci attendono. La collaborazione è fondamentale e siamo lieti di portare a bordo due dei più grandi produttori di autocarri del mondo e la più grande compagnia di traghetti del mondo. Con la nostra esperienza collettiva, l’ampiezza e la presenza sul mercato possiamo davvero fare la differenza “, ha affermato Elvir Dzanic, amministratore delegato dell’autorità portuale di Göteborg.

Denominata “Iniziativa Tranzero”, questa impresa si concentra sul milione di trasporti di camion e sulle 55.000 tonnellate di emissioni di carbonio generate ogni anno dai trasporti stradali da e verso il porto di Göteborg. L’iniziativa include anche l’elettrificazione del trasporto marittimo.

Le aziende coinvolte introdurranno una serie di misure interconnesse progettate per accelerare il passaggio ai combustibili fossili. Questo compito è già iniziato con un’analisi dei bisogni e una mappatura dei flussi di merci come parte dell’impegno a offrire al mercato i prodotti giusti e stabilire un’infrastruttura per i combustibili fossili per supportare questo sviluppo.

L’autorità portuale di Göteborg produrrà l’infrastruttura necessaria e l’accesso a combustibili senza fossili per veicoli pesanti, tra cui energia elettrica, HVO, biogas e idrogeno. Volvo e Scania metteranno in atto offerte commerciali per i loro clienti di autocarri pesanti, assicurando che nel tempo il trasporto terrestre diventi privo di fossili in conformità con gli obiettivi stabiliti dal porto. Stena Line avrà anche un ruolo chiave da svolgere assicurando che nuove navi prive di fossili siano messe in servizio sulla rotta Göteborg-Frederikshavn entro il 2030, passando dalla visione alla realtà con il suo concetto di nave alimentata a batteria Stena Elektra.

L’iniziativa Tranzero è accolta con favore dal governo svedese ed è del tutto in linea con l’ambizione della Svezia di diventare il primo paese al mondo senza fossili. Gli amministratori delegati dietro l’Iniziativa sono anche membri della Commissione per l’elettrificazione, istituita dal ministro delle Infrastrutture Tomas Eneroth lo scorso autunno.

La transizione al trasporto senza fossili da e verso il porto richiederà il sostegno del governo per le aziende che devono aggiornare le loro flotte, ad esempio sovvenzioni designate, punti di ricarica agevolati e combustibili fossili.

“Abbiamo avuto uno scambio di opinioni e idee di lunga data con il governo in merito alle sfide che stiamo affrontando e i nostri obiettivi sono gli stessi. Il settore dei trasporti deve abbandonare la sua dipendenza dai combustibili fossili e con l’iniziativa Tranzero stiamo compiendo un enorme passo avanti “, ha affermato Elvir Dzanic.

Pubblicato da AB il: 4/2/2021 h 10:13