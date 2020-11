I digital twin e le infrastrutture della mobilità. Alla Smart Week di Genova tre esempi leader

(FERPRESS) – Genova, 12 NOV – Mai più un altro ponte che crolla all’improvviso. In estrema sintesi, questa è la promessa di base dell’applicazione delle tecnologie e dei concetti dei digital twin al mondo delle infrastrutture di mobilità. Ma il “gemellaggio digitale” pensato in grande, ossia riferito a sistemi, impianti, città, interi territori, offre prospettive ben più ampie della sicurezza statica dei grandi manufatti, per quanto essa sia importante e fondamentale.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 12/11/2020 h 12:16 - Riproduzione riservata