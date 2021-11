Hupac: da dicembre un nuovo treno shuttle Venlo (NL) – Busto (IT)

(FERPRESS) – Roma, 9 NOV – A partire dal 13.12.2021, la rete Shuttle Net di Hupac offrirà una nuova soluzione per il trasporto intermodale rispettoso dell’ambiente: un collegamento giornaliero tra Venlo in Olanda e Busto Arsizio vicino a Milano.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it