Hupac aumenta la frequenza dei collegamenti tra Rotterdam e Vienna

(FERPRESS) – Roma, 11 SET – Hupac risponde all’elevata domanda di collegamenti intermodali da / per il sud-est dell’Europa aumentando la frequenza tra Rotterdam e Vienna a partire dalla settimana 39.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it