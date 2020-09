HUBER + SUHNER: accordo con Stadler per la fornitura di cavi ferroviari per altri tre anni

(FERPRESS) – Roma, 2 SET – Stadler ha scelto HUBER + SUHNER come principale fornitore di cavi ferroviari. Con un nuovo accordo, le due società estendono la loro collaborazione per altri tre anni fino al 2023. HUBER + SUHNER, noto per il suo portafoglio di cavi ferroviari ad alte prestazioni e specifico per il cliente, riceverà la maggior parte degli ordini di cavi di Stadler per gestire la domanda globale. Le aziende stanno così ponendo un’altra pietra miliare nei loro oltre 20 anni di collaborazione.

Pubblicato da GR il: 2/9/2020 h 09:32 - Riproduzione riservata