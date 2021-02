Hitachi Rail testa il funzionamento del primo tram a batteria nella città italiana di Firenze

(FERPRESS) – Firenze, 2 FEB – Hitachi Rail (Italia), una società del gruppo nel settore del sistema ferroviario di Hitachi, Ltd. avvia il primo test di funzionamento di un tram alimentato a batteria nella città di Firenze. Il successo di questa operazione di prova rappresenterà un passo importante verso l’espansione del mercato globale dei veicoli ferroviari dotati di accumulatori.

In questo giro di prova è stata installata una batteria di accumulo nel tram “Sirio” della Hitachi, che è già in funzione a Firenze, e parte del percorso è stata guidata dalla batteria di accumulo. I tram convenzionali richiedono linee aeree supportate da pali delle utenze per fornire elettricità, ma l’installazione costa molto e influisce sul paesaggio urbano. I tram alimentati a batteria riducono i costi di installazione delle linee aeree e riducono l’impatto su bellissime strade storiche e paesaggi urbani come Firenze, consentendo al contempo il trasporto pubblico ad alta capacità nel cuore della città. Inoltre, il consumo energetico totale può essere ridotto ricaricando l’accumulatore con l’energia rigenerativa generata quando il tram decelera (durante la frenata).

Hitachi sta lavorando all’introduzione di automotrici ecocompatibili in tutto il mondo e ha firmato un contratto nel Regno Unito per l’introduzione del primo veicolo con batteria di accumulo come vagone intercity * e utilizza batterie di accumulo in Giappone da molti anni. Ha anche una lunga storia nella produzione di tram in Europa e in Asia e sta anche lavorando a progetti come tram e metropolitane nelle Americhe e nel Regno Unito.

Andrea Pepi, Head of Sales and Projects Italy, Hitachi Rail Italy ha detto “Il nostro obiettivo è contribuire alla costruzione di una società sostenibile, migliorare la qualità della vita (QoL) delle persone in tutto il mondo e contribuire al benessere delle persone attraverso la nostra tecnologia. Questa iniziativa è una tappa importante nello sviluppo di nuove tecnologie che ci consentiranno di fornire veicoli ferroviari ecologici per il trasporto pubblico e di lavorare con i nostri clienti per ridurre i costi delle infrastrutture. Ci auguriamo che i nostri sforzi in Italia abbiano successo e che si creino nuove opportunità in tutto il mondo”.

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella ha detto “Siamo lieti che Hitachi abbia scelto il tram fiorentino per testare questa tecnologia innovativa. I tram a batteria hanno il potenziale per rivoluzionare i servizi di trasporto pubblico nelle città. Occorre continuare a fornire servizi di trasporto pubblico sostenibili, con minore impatto sul paesaggio, soprattutto nel centro storico. Questo sforzo sarà un passo importante verso la svolta del tram fiorentino”.

