Hitachi Rail si aggiudica contratto per l’ammodernamento della linea AV Parigi-Lione

(FERPRESS) – Roma, 20 DIC – Hitachi Rail si è aggiudicata il contratto per l’ammodernamento della linea AV Parigi-Lione. “Siamo orgogliosi del lavoro svolto e pronti per questa nuova e grande sfida!”, scrivono sulla pagina Facebook dell’azienda.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it