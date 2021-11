Hitachi Rail ha ridotto le emissioni di anidride carbonica del 30,5% nel 2020-21

(FERPRESS) – Roma, 4 NOV – Hitachi Rail ha annunciato di aver conseguito una riduzione del 30,5% delle emissioni di anidride carbonica equivalenti nel 2020-21. L’azienda ha realizzato questo importante risultato, nonostante gli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19, soprattutto migliorando la le attività di gestione dell’energia ed un più ampio impiego delle energie rinnovabili.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it