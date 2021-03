Hitachi Rail: contratto con Trenitalia per supporto logistico integrato dei treni AV ETR 500 – Frecciarossa

(FERPRESS) – Roma, 10 MAR – Hitachi Rail SpA annuncia la firma del contratto con Trenitalia per il supporto logistico integrato dei treni ad alta velocità ETR 500 – Frecciarossa. Il contratto ha un valore di 152,8 milioni di

euro e una durata di 6 anni, con opzione per altri due.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it