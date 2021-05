Helbiz continua l’espansione nel continente americano. Dopo gli Stati Uniti arriva in Canada

(FERPRESS) – Roma, 12 MAG – Helbiz, società americana leader globale nella micro-mobilità e protagonista di una recente fusione con GreenVision Acquisition Corp. (Nasdaq: GRNV) e dell’acquisizione di MiMoto Smart Mobility S.r.l., leader italiano del mercato dello sharing di motorini, ha annunciato il lancio della sua prima flotta di veicoli elettrici in Canada, grazie ad una licenza nella città di Kelowna, nella regione della British Columbia, per un totale di 400 monopattini.

