Helbiz annuncia la partnership con Drover AI, primo servizio di IA per la sicurezza

(FERPRESS) – Milano, 23 SET – Helbiz (NASDAQ: HLBZ), leader globale nella micromobilità e il primo nel suo settore ad essere quotato al Nasdaq, ha annunciato oggi la partnership con Drover AI, per integrare la tecnologia PathPilot nei monopattini elettrici Helbiz.

Helbiz è il primo ed unico operatore con la tecnologia PathPilot in Italia. Dopo aver introdotto la modalità “Principiante” e dopo aver avviato il programma “Helbiz LAB 2040” di educazione civica stradale nelle scuole, prosegue il suo impegno concreto verso la sicurezza.

