H2 Green ed Eversholt Rail collaborano per portare la fornitura di idrogeno alle ferrovie del Regno Unito

(FERPRESS) – Roma, 9 LUG – H2 Green, l’operatore di rete dell’idrogeno, ha stipulato un accordo con il principale proprietario di materiale rotabile ferroviario Eversholt Rail per sviluppare soluzioni di fornitura di idrogeno per la ferrovia del Regno Unito.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it