Guido Gazzola (Assoferr): a Pietrarsa si disegnerà lo scenario del trasporto ferroviario dei prossimi 20 anni

(FERPRESS) – 27 MAG – Finalmente si torna a Pietrarsa. Dopo più di un anno di sofferenze e di contatti esclusivamente tramite la Rete e dopo due edizioni in trasferta, Genova e Trieste siamo pronti per incontrarci. E la prima occasione per il settore allargato delle ferrovie e dei trasporti è un luogo quasi simbolo, il museo ferroviario di Pietrarsa dove è nato cinque anni fa il Forum organizzato da Assoferr. Tra i promotori dell’iniziativa, da sempre c’è stato Guido Gazzola e tra le imprese che l’hanno sostenuta c’è VTG di cui lei è un esponente di punta.

Con quale spirito si torna, a (quasi) fine pandemia a parlare di trasporto ferroviario?

Ottimismo e sguardo oltre la Pandemia per disegnare insieme il Paese del futuro. C’è sempre bisogno di un Paese forte, credibile, con programmazione di lungo periodo.

La differenza è che oggi ci sono le risorse e Pietrarsa si candida a raccontare come il settore si immagina il trasporto ferroviario nei prossimi 15-20 anni.

Sono stati mesi difficili e penso all’impegno rispetto alla sicurezza dei dipendenti. Come è andato in traffico nell’ultimo anno?

Anche il traffico ferroviario, soprattutto quello legato alla grande industria e all’intermodalità, ha pagato dazio ma fortunatamente meno di altri settori del Paese.

Abbiamo la fortuna di poter contare su una resilienza degli investimenti di lungo periodo. Non è la prima volta nella storia delle grandi crisi che il settore ferroviario è la chiave della rinascita industriale e occupazionale nei paesi industrializzati. E’ successo già dopo le grandi crisi del passato.

Pubblicato da AAR il: 27/5/2021 h 15:47 - Riproduzione riservata