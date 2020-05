Gtt e Hitachi firmano contratto per 70 nuovi tram. Prima tranche prevede fornitura di 30 veicoli per 63,417 mln

(FERPRESS) – Torino, 15 MAG – È stato firmato questo pomeriggio l’accordo quadro tra GTT ed Hitachi Rail SpA per la produzione dei nuovi tram di Torino. L’accordo quadro prevede una fornitura generale di 70 nuovi tram, con una suddivisione in due tranche dell’appalto: la prima tranche prevede la fornitura di 30 veicoli per una spesa di 63,417 milioni di €.

Pubblicato da COM il: 15/5/2020 h 16:10 - Riproduzione riservata