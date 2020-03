GTS: logistica, la pasta Barilla dal camion al treno, con 4mila TIR in meno. La notizia rilanciata da Il Sole 24 Ore

(FERPRESS) – Roma, 5 MAR – Il servizio internazionale di GTS Logistic per il collegamento ferroviario tra l’interporto di Parma e il terminal DB NETZ di Ulm (vedi: https://www.ferpress.it/dal-1-marzo-al-via-collegamento-gts-logistic-interporto-pama-terminal-db-netz-ulm/) è la novità logistica dell’anno e la notizia è stata quindi rilanciata anche dal principale quotidiano economico nazionale, il Sole 24 Ore, con un ampio richiamo in prima pagina.

La novità del servizio non finisce di destare interesse, con il primo esempio di grande azienda – la Barilla, con sede a Parma – che converte la logistica di distribuzione di prodotti di largo consumo (i pacchi di pasta, ma anche gli altri prodotti Barilla) e con destinazione estremamente diffusa (i banconi del supermercato), con un passaggio dal camion al mezzo su rotaia per i collegamenti tra i centri intermodali. Il servizio è destinato ad essere – probabilmente – un esempio-guida di un nuovo sviluppo di una logistica intermodale a forte valenza ambientale, che conquista anche settori tradizionalmente dominati dal trasporto stradale.

Il servizio garantito dall’azienda ferroviaria di Bari GTS ha, per ora, cadenza di due giorni a settimana, il martedì e venerdì, con un servizio di andata e ritorno da Parma a Ulm. GTS garantisce sia servizi Door2Door con container 45’ Gts, che Terminal2Terminal, con possibili prosecuzioni su Bari, Pomezia e Marcianise. I treni sono attualmente composti da 6 vagoni sui quali sono caricati 32 container. GTS trasporta tutti i prodotti Barilla destinati al mercato tedesco, attualmente il più importante per l’azienda parmense dopo quello italiano.

La nuova organizzazione logistica consente di togliere dalla circolazione sulle strade circa 4.000 Tir, con un risparmio di 4.500 tonnellate di Co2. L’azienda barese è tra quelle leader per la riconversione della logistica dei trasporti di merce in direzione della ferrovia: grazie allo sviluppo dei suoi servizi (in continua e costante crescita) che utilizzano la ferrovia, si calcola che siano già 101,7 milioni di kg di Co2 che non sono stati emessi nell’atmosfera, con un evidente vantaggio ambientale. L’obiettivo è di sfruttare ancor più le opportunità del programma di Green New Deal, lanciato dall’Unione Europea, per contribuire a raggiungere il risultato di una riduzione del 90% delle emissioni di gas serra prodotte dai trasporti entro il 2050.

Nella foto Alessio Muciaccia, CEO di GTS

Pubblicato da RED il: 5/3/2020 h 15:48 - Riproduzione riservata