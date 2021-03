Gruppo Webuild si aggiudica in consorzio contratto da 80 mln per tratto Galleria di Base del San Gottardo

(FERPRESS) – Milano, 19 MAR – Il Gruppo Webuild si aggiudica il contratto del valore di circa 80 milioni di euro per la realizzazione del cunicolo Nord del Tunnel Autostradale del San Gottardo, una galleria d’accesso lunga 4 km per il Secondo tubo del San Gottardo. A realizzare i lavori, che contribuiranno a sviluppare la mobilità sostenibile nel cuore delle Alpi, insieme a Webuild e alla sua controllata svizzera csc costruzioni sa (con una quota del 40%) saranno presenti nel consorzio Implenia (40%) e Frutiger (20%).

