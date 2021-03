Gruppo Webuild migliore offerente per la linea ferroviaria tra Fortezza e Ponte Gardena. Valore 1,07 mld

(FERPRESS) – Milano, 4 MAR – Il Gruppo Webuild è stato dichiarato miglior offerente per la progettazione e la realizzazione della tratta di nuova linea ad alta capacità di circa 22,5 km in prosecuzione della galleria di base del Brennero, tra Fortezza e Ponte Gardena, per un valore di 1,07 miliardi di euro. Un nuovo risultato per il Gruppo, appena dichiarato miglior offerente anche per un altro progetto, del valore di 1,26 miliardi di euro circa, per la progettazione esecutiva e la costruzione delle tratte B2 e C dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, che porta a circa 2,3 miliardi di euro il valore complessivo delle nuove possibili assegnazioni.

Oggetto della gara per la prosecuzione della galleria di base del Brennero, commissionato da RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con il Gruppo Webuild capofila al 51% del consorzio con Implenia, è la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, quasi tutti in sotterraneo, per il Quadruplicamento della Linea Verona-Fortezza di accesso Sud alla Galleria di Base del Brennero sull’asse ferroviario Monaco – Verona, oltre ai rami di interconnessione, anch’essi in sotterraneo, e agli interventi nel piano regolatore di Ponte Gardena. I lavori prevedono l’ottimizzazione del collegamento ferroviario Monaco-Verona, adottando standard progettuali che superino i limiti di prestazione e di velocità della linea esistente. Nel tratto interessato dall’intervento di potenziamento, sono infatti attualmente previste basse velocità di esercizio in tratti abbastanza estesi, soprattutto in elevate pendenze.

Webuild è già impegnata in tre dei principali cantieri del Tunnel di Base del Brennero, simbolo della mobilità sostenibile europea: il lotto Mules 2-3, la sezione principale del versante italiano della Galleria di Base del Brennero con 75 km complessivi di galleria, il lotto Tulfes-Pfons, che consiste nell’esecuzione delle opere civili in sotterraneo per un tratto complessivo di 38 km di gallerie, e il Sottoattraversamento del fiume Isarco, che costituisce la parte estrema meridionale della Galleria di Base del Brennero prima dell’accesso nella stazione di Fortezza.

La Galleria, che con i suoi 64 km totali diverrà il collegamento ferroviario in sotterraneo più lungo al mondo, rappresenta l’elemento centrale del corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete TEN-T e migliorerà le possibilità di trasporto ferroviario nel cuore dell’Europa.

Webuild sta realizzando numerosi progetti di mobilita sostenibile nell’ambito della rete Ten-T, in Italia e in Europa. Del corridoio Scandinavo-Mediterraneo fanno parte i lavori per l’alta velocità/capacità ferroviaria Napoli-Bari – per i quali il Gruppo sta costruendo le tratte Napoli-Cancello e Apice-Hirpinia – e quelli sulla linea Palermo-Catania, tra Bicocca e Catenanuova. Nel corridoio Reno-Alpi, quello che unirà Rotterdam con Genova, rientra invece il Terzo Valico dei Giovi, la nuova linea alta velocità/capacità lungo la direttrice Genova-Torino-Milano.

Pubblicato da COM il: 4/3/2021 h 09:41