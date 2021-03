Gruppo Tarros: un nuovo servizio diretto per la Libia

(FERPRESS) – Roma, 4 MAR – Oggi 4 marzo, prosegue l’investimento del Gruppo Tarros per incrementare i servizi destinati al mercato Italia-Libia con il nuovo servizio ILE, che avrà effetto a partire dal 22 marzo 2021 con cadenza ogni 14 giorni.

Danilo Ricci, Direttore Generale Tarros: “Siamo lieti di poter essere a fianco all’industria italiana e al popolo libico con un servizio diretto, affidabile, efficiente per la Libia”. Ogni giorno il Gruppo Tarros, grazie al lavoro dei suoi 610 dipendenti, collega con le sue navi e i suoi mezzi le diverse sponde del Mediterraneo, 16 paesi, 31 porti e oltre 450 milioni di persone.

Offre un servizio personalizzato ad ogni esigenza del cliente basando da sempre il proprio sviluppo sull’innovazione, la passione e il rispetto del territorio in cui operano le sue società.

Era l’aprile 1975 quando la Vento di Ponente ha effettuato il primo viaggio verso Tripoli- Bengasi trasportando 175 container.

Da allora il Gruppo Tarros ha garantito un servizio continuo a disposizione della popolazione e del mercato.

Pubblicato da COM il: 4/3/2021 h 16:33 - Riproduzione riservata