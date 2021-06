Gruppo SAVE: l’aeroporto di Treviso riprende l’operatività dei voli commerciali, interrotta con la pandemia

(FERPRESS) – Treviso, 1 GIU – Con l’apertura della base di Ryanair, l’aeroporto di Treviso riprende l’operatività dei voli commerciali, interrotta nei mesi di drastica riduzione del traffico a seguito della crisi pandemica.

In un’ottica di razionale gestione del sistema aeroportuale Venezia – Treviso, la residuale attività del Canova era stata trasferita al Marco Polo di Venezia, così da garantire la continuità del Gruppo in un momento in cui tutte le previsioni venivano continuamente smentite, garantendo nel contempo occupazione e stipendi al personale dello scalo, attraverso la tempestiva attivazione della cassa integrazione.

Pubblicato da COM il: 1/6/2021 h 14:02 - Riproduzione riservata