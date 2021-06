GRUPPO SAVE: all’aeroporto Marco Polo di Venezia aumentano i voli e riaprono negozi e servizi

(FERPRESS) – Venezia, 24 GIU – Con la stagione estiva, il traffico dell’aeroporto di Venezia compie un balzo in avanti, stimolato dalla campagna vaccinale ora aperta a tutta la popolazione, dagli annunci relativi all’introduzione del green pass europeo dal 1^ luglio, dall’estensione dei voli covid-tested allo scalo lagunare.

In quest’ultima settimana la media dei passeggeri è stata di 8.500 persone al giorno, in progressivo aumento rispetto alle settimane precedenti.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it