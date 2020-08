GRUPPO SAVE: aeroporto Marco Polo di Venezia riceve l’Airport Health Accreditation di Airports Council International

(FERPRESS) – Venezia, 27 AGO – L’aeroporto Marco Polo di Venezia ottiene un importante riconoscimento per il suo impegno nel fronteggiare la diffusione del Covid-19. L’Airport Health Accreditation consegnato allo scalo dall’Airports Council International, che rappresenta oltre 1.900 aeroporti a livello internazionale, certifica infatti l’efficacia dei protocolli e delle misure introdotti da SAVE, società di gestione dello scalo, che risultano del tutto allineati alle linee guida fornite dall’ ACI Aviation Business Restart and Recovery e alle raccomandazioni dell’ ICAO – Council Aviation Recovery Task Force e dell’EASA (European Union Aviation Safety Agency).

