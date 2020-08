Gruppo LFI: prove tecniche ERTMS sulla Bibbiena-Poppi. Seri: giornata storica per il territorio della provincia di Arezzo

(FERPRESS) – Roma, 20 AGO – Oggi, giovedì 20 agosto, a Bibbiena, il Presidente del Gruppo Lfi Spa Maurizio Seri ha partecipato alle prove tecniche programmate per testare in treno il sistema ERTMS lungo la tratta ferroviaria di competenza tra Bibbiena e Poppi. Così un comunicato di LFI.

“Si tratta di una giornata storica per la sicurezza ferroviaria sul territorio della provincia di Arezzo – spiega Seri – perché il sistema risponde perfettamente alle prove richieste e i lavori possono dunque procedere con le tempistiche previste, ovvero entro il 2022”.

Il treno impiegato per i test è composto da due locomotive attrezzate modello 464, appositamente per le prove in questione ( trial site).

Grazie ad un investimento regionale da oltre 23 milioni di euro, una volta terminati i lavori, la linea sarà l’unica linea locale in Italia ad avere un livello di sicurezza analogo a quello garantito sulla rete nazionale ai treni ad alta velocità.

