Gruppo Italmondo inaugura in Belgio zona di sdoganamento per gestire traffico Brexit e formalità doganali per tutta Europa

(FERPRESS) – Roma, 11 OTT – Il Gruppo ITLM, da 65 anni leader dei trasporti nazionali ed internazionali, ha inaugurato una zona di sdoganamento per il trasporto di merci di uno dei più grandi e-commerce dalla Gran Bretagna. L’area è stata predisposta attraverso la società belga del Gruppo, Euroterminal, a Mouscron, nella parte occidentale del Paese, per permettere ai camion di ovviare a una delle difficoltà imposte dalla Brexit: ovvero i protocolli della dogana di Calais, che da gennaio 2021 – da quando non è più attivo il principio di libera circolazione delle merci con la Gran Bretagna – causano forti rallentamenti sulle attività logistiche. I trasportatori potranno gestire le formalità doganali a Mouscron, velocizzando così l’imbarco a Calais.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 11/10/2021 h 12:16 - Riproduzione riservata