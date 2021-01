Gruppo Grimaldi: consegnata la Eco Barcelona, la seconda delle 12 unità ibride della nuova classe Grimaldi Green 5th Generation

(FERPRESS) – Napoli, 5 GEN – È un inizio di anno davvero eccezionale per il Gruppo Grimaldi: il 2021 si apre infatti con la consegna della Eco Barcelona, avvenuta ieri mattina, e quelle di altre due unità ultra-moderne, la Grande Texas e la Eco Livorno, che entreranno a far parte della flotta entro la fine di questo mese.

