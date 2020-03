Gruppo Grendi: pronti ad aumentare flessibilità dei collegamenti con la Sardegna

(FERPRESS) – Roma, 31 MAR – Ancora più flessibilità operativa nei collegamenti per il trasporto delle merci da e per la Sardegna da parte del Gruppo Grendi che è disponibile ad aumentare il numero delle linee o delle partenze delle sue navi in questo momento di difficoltà sanitaria.

“In una situazione di emergenza, come quella indotta dalla pandemia del Covid-19, tutti devono fare la loro parte e il gruppo Grendi, che da anni assicura servizi di collegamento per ogni genere di merce e di mezzo di trasporto da e per la Sardegna, farà la sua parte per assicurare la continuità degli approvvigionamenti, ora più che mai necessari. Se poi all’emergenza sanitaria si aggiungono anche le difficoltà derivanti dall’interruzione dei collegamenti da parte della compagnia navale che svolge in convenzione con lo Stato il servizio di continuità territoriale con la Sardegna la chiamata alla responsabilità è inappellabile” afferma Antonio Musso, amministratore delegato di Grendi Trasporti Marittimi.

Il Gruppo Grendi fornisce a tutti gli operatori sardi il suo servizio marittimo pensando principalmente alle esigenze dei trasportatori e della merce sia in termini di orari che di flessibilità operativa.

Le partenze da Marina di Carrara questa settimana sono quattro e sono tutte per Cagliari ma Grendi ha la flessibilità di implementarle a seconda delle esigenze perché la forza degli operatori privati, che lavorano con propri terminal e proprie navi, è proprio quella di potersi muovere secondo le necessità del momento e con una notevole velocità di reazione.

Da febbraio abbiamo potenziato il nostro servizio sull’isola con una nuova nave e una nuova rotta per il Nord Sardegna dove scaliamo a Porto Torres.

I collegamenti con la Sardegna operati dal Gruppo Grendi a regime

Le partenze avvengono ogni sera sia da Cagliari che da Marina di Carrara e due volte alla settimana da Porto Torres. La seconda linea del Gruppo Grendi è entrata in funzione da febbraio e attualmente le partenze sono:

Marina di Carrara-Cagliari: con 4/5 partenze settimanali

Marina di Carrara-Porto Torres: con 2 partenze settimanali

