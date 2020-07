Gruppo Grendi: apre un magazzino di distribuzione ad Olbia e chiede autorizzazione per ampliamento a Cagliari

(FERPRESS) – Roma, 8 LUG – Il Gruppo Grendi spinge l’acceleratore sui progetti di sviluppo in Sardegna con l’apertura di un magazzino di distribuzione ad Olbia e la richiesta di un parere preliminare alle autorità territoriali competenti per la costruzione di un nuovo capannone per servizi logistici nel Porto Canale dove un vincolo paesaggistico, per un arenile che esiste solo sulle carte, impedisce la realizzazione di edifici nelle aree vicine al porto di Cagliari.

Pubblicato da COM il: 8/7/2020 h 11:27 - Riproduzione riservata