Gruppo FSi: Battisti, prevista crescita del “viaggio lento”. Rilanceremo i treni notte

(FERPRESS) – Roma, 4 NOV – “Pensiamo che nel medio periodo ci sarà una forte crescita del viaggio lento, che vuol dire anche treni notte – dice nel corso dell’incontro di presentazione del rapporto Audimob Gianfranco Battisti, AD del Gruppo – ed abbiamo avviato un’operazione di rewamping delle carrozze notte. In tutta Europa i viaggi notturni sparivano perchè quello era considerato un trasporto poco profittevole, Oggi si sta cambiando e si ripensa a questo tipo di trasporto. Lo stanno facendo i paesi scandinavi, ma anche l’Austria ed il territorio italiano potrebbe nuovamente accogliere con favore questo tipo di servizio, che si affiancherebbe alle nuove tendenze in atto per l’alta velocità”.

