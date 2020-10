Gruppo FS sarà presente alla XVII edizione del FIABADay, che si terrà domenica 4 ottobre a Roma

(FERPRESS) – Roma, 2 OTT – Il Gruppo FS, con RFI, sarà presente alla XVII edizione del FIABADay, che si terrà domenica 4 ottobre a Roma in piazza Colonna, condividendo l’obiettivo dell’iniziativa e la missione di chi la promuove: abbattere ogni barriera, non solo fisica, che ostacoli il diritto alla mobilità e crei quindi disuguaglianze.

