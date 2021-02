Gruppo Fs rafforza presenza sui mercati internazionali. In Grecia il primo elettrotreno ETR470 per l’AV Atene-Salonicco

(FERPRESS) – Roma, 8 FEB – La presenza del Gruppo FS in Europa e sui mercati internazionali si rafforza. Proprio in questi giorni è giunto in Grecia il primo elettrotreno ETR470 ceduto e revampizzato da Trenitalia per consentire l’inizio dei servizi Alta Velocità sulla linea Atene-Salonicco previsto per fine marzo.

Questo – riferisce Fsnews – è solo il primo di una serie di cinque trasporti, da Piacenza a Salonicco, per comporre l’intera flotta nata grazie all’impegno sinergico di molte realtà del Gruppo FS. Oltre a TrainOSE che gestirà il servizio, Trenitalia ha messo a disposizione i convogli, l’ingegneria e il project management per il revamping ed effettuando nelle proprie officine la revisione dei carrelli, Mercitalia ha assicurato il trasporto via ferrovia dall’Italia alla Grecia dei treni e ItalCertifer ha curato l’importante attività delle prove in linea e della certificazione per ottenere l’autorizzazione al servizio commerciale.

