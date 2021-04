Gruppo Fs promuove la sesta edizione dell’Italian Green Road Award

(FERPRESS) – Roma, 9 APR – Quale sarà la “via verde” migliore d’Italia? Per saperlo bisognerà attendere il 19 giugno, giorno in cui sarà assegnato l’Italian Green Road Award, il premio che riconosce l’impegno di regioni e territori nel valorizzare i propri percorsi ciclabili, completandoli con servizi adatti a favorire un tipo di turismo slow, dalla semplice identificazione nominale alla messa in sicurezza dei tracciati, passando per la segnaletica.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 9/4/2021 h 12:26 - Riproduzione riservata