Gruppo Fs: presentata la guida Toscana in treno dall’assessore Baccelli e da Sabrina De Filippis (Trenitalia)

(FERPRESS) – Roma, 1 LUG – La Toscana e le sue bellezze al centro della stagione estiva di Trenitalia (Gruppo FS Italiane). Presentata “La Toscana in Treno”, una delle Guide della nuova collana “I Regionali da Vivere” creata da Giunti Editore e Trenitalia, dedicata alla scoperta dell’Italia a bordo dei treni Regionali.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it