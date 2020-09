Gruppo FS Italiane è tra tra le 200 aziende Italy´s Best Employers for Women 2021

(FERPRESS) – Roma, 21 SET – Il Gruppo FS Italiane è tra le 200 aziende migliori come datori di lavoro per donne in Italia. L’analisi Italy´s Best Employers for Women 2021 è stata condotta dall’Istituto Hubert Burda Media con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale basati sul social listening.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 21/9/2020 h 09:39 - Riproduzione riservata