Gruppo Fs: Fit-Cisl, bene accordo con Snam, ma non si dimentichino le urgenze

(FERPRESS) – Roma, 22 OTT – “È positivo che Ferrovie dello Stato si sia decisa a fare un ulteriore passo avanti verso trasporti sempre più sostenibili, grazie all’accordo siglato con Snam per lo sviluppo e la diffusione dei trasporti ferroviari a idrogeno in Italia.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it