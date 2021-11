Gruppo Fs: Ferraris, a febbraio 2022 un piano industriale decennale con investimenti in Italia e all’estero

(FERPRESS) – Roma, 19 NOV – Un piano di impresa sfidante quello su cui FS sta lavorando e del quale l’AD Luigi Ferraris ha dato ieri, alla Camera dei Deputati, qualche prima anticipazione. Un Piano strategico e industriale decennale, che – riferisce Fsnews -sarà presentato il prossimo febbraio, e che consentirà di intervenire in modo significativo sul sistema nazionale della mobilità sostenibile e integrata di persone e merci con importanti interventi sulla rete ferroviaria nazionale, grazie anche all’ingente iniezione di risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) pari a 24,3 miliardi e che consentirà di valorizzare anche gli asset esteri del Gruppo, che valgono il 10% dei ricavi.

