Gruppo Fs: Battisti firma lettera per strategia sostenibile lungo periodo. Documento condiviso tra oltre 150 CEO di aziende internazionali

(FERPRESS) – Roma, 29 SET – Una lettera indirizzata ai leader europei per esortarli a fissare un obiettivo più ambizioso nella lotta contro la CO2: ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro la fine di questo decennio, superando il 40% previsto in precedenza. Tra i firmatari di questa sfida, circa 150 CEO e presidenti delle più grandi aziende internazionali (fra cui Apple, Google, Microsoft, Ikea, Assicurazioni Generali, Enel), anche Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it