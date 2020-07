Gruppo Fs: avviata a Bologna nell’Officina ONAE di RFI la produzione in house di mascherine certificate dall’ISS

(FERPRESS) – Roma, 17 LUG – Il Gruppo FS Italiane produce mascherine protettive di tipo IIR, da usare in chiave anti-Covid. A regime, che sarà raggiunto progressivamente nelle prossime settimane, saranno almeno un milione e 700mila pezzi al mese. Lo scorso 3 luglio è arrivato quello che ancora mancava, la certificazione dell’Istituto Superiore di Sanità. L’iniziativa è stata fortemente voluta da FS Italiane e dalla task force intersocietaria, istituita a fine febbraio scorso per dare risposte concrete alle necessità emerse durante l’emergenza sanitaria e nelle fasi successive.

